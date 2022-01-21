文藝復興沉浸式光影藝術展 22日台北登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北21日電）「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」今天舉行開幕記者會，運用科技提供觀眾沉浸式的體驗，欣賞文藝復興時代大師的代表畫作。與會的副總統賴清德表示，政府可與民間共同合作，推動科技與藝術的結合，讓文化產業數位轉型。

賴副總統今天與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為（Davide Giglio）、民進黨立委林楚茵、民眾黨立委邱臣遠、高虹安等，一同出席「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」開幕儀式暨記者會。

這次展覽將以數位藝術科技，展示文藝復興時期24名大師超過200幅的作品，包括運用原寸仿真、AR介紹及540度環場、穹頂圓弧投影搭配立體環繞音效等技術，呈現及重新演繹全球36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興大師代表畫作，以及佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂巨幅壁畫「末日審判」，提供沉浸式的體驗。

賴副總統在致詞時，感謝民眾響應政府防疫政策，在疫情肆虐全球之際，台灣還能有這樣優質的展覽，是大家共同努力的結果；好的東西值得等待，更不能錯過，呼籲全國民眾，不要錯過這次難得的機會。

賴副總統說，這次展覽也展出國家新的方向，也就是文化產業數位的興起，政府可與民間共同合作，推動科技與藝術的結合，讓文化產業能數位轉型。台灣是個民主自由的國家，創造力強，一定可以誕生屬於既在地又國際的新文化品牌國家隊，相信會在台灣、國際都受到肯定。

紀大為表示，文藝復興吸引非常多台灣觀光客到義大利，不過因疫情受到了影響。這次的特展可讓民眾就算沒有出國，但在科技的幫助下，透過沉浸式的體驗，宛如身處義大利。

這次展期將從1月22日至5月2日在台北花博公園流行館展出；6月3日至9月11日則移展到高雄國立科學工藝博物館。（編輯：蘇志宗）1110121

「會動的文藝復興」沉浸式光影藝術展22日將正式開展，整體以文藝復興時間序為主線，在各展區呈現相對應的時空背景及藝術發展，讓台灣民眾不必出國就能飽覽大師作品。中央社記者吳家昇攝 111年1月21日