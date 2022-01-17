沉浸式互動體驗夯 上半年就有4個話題展覽

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（中央社記者余曉涵台北17日電）近年來沉浸式互動體驗受到民眾歡迎，不少展覽也主打沉浸式體驗，就有旅遊業者整理今年上半年的4個話題展覽，讓旅客觀展彷彿身歷其境，甚至成為作品中的一部分。

沉浸式體驗越來越受到旅客歡迎，近期許多開展或即將推出的展覽活動中，都會把現場觀眾的參與當作一個重要元素，強調與觀眾的互動，運用大型裝置物或光影變化，讓觀眾身歷其境，甚至成為作品中的一部分。

旅遊業者KLOOK發布新聞稿，整理出4個上半年的話題展覽，展覽中的超高互動性和參與感，讓這些展覽人氣持續飆高，包括「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」、「神偷奶爸大視界特展」、「Gaki Hip IG美術館」及「會動的文藝復興」。

「Gaki Hip IG美術館」將在18日開展，KLOOK表示，有別於許多美術館和博物館對於攝影的嚴格規範，Gaki Hip IG美術館以現今自媒體當道的時代為主題，規劃15個沉浸式互動空間，以迷人繽紛的顏色結合台灣特色元素，包括有超夢幻滿滿粉紅色的「棒棒冰廊道」、「夾娃娃機」、超越現實有繽紛色系超大鳳梨的「鳳梨廣場」等，更鼓勵參觀的民眾可以盡可能地拍照片，並將拍攝出來的照片分享至社交媒體。

「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」展覽2017年首度來台就造成轟動，KLOOK表示，這次首次在台展出「與花共生的動物們II」，最大特點是作品將以電腦程序實時繪制而成，所有的光影變化都會受到人們行為舉止持續發生變化，眼前這一瞬間的畫面錯過就不再，每一個觀眾都是這場即時藝術的創作者及參與者，記得把握機會拍下最美的一瞬間。

KLOOK指出，「會動的文藝復興」展透過科技技術，讓文藝復興時期的各式藝術名作活了過來，帶領觀眾穿越時空參訪300年精華，不必搭飛機前往10個國家就能飽覽36家世界級博物館的世界珍品，包括「世界文化遺產」聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫「末日審判」，可以近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，此外達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托等大師的名畫，也會透過5米高540度環場投影動起來，觀眾可以實際走入作品當中，搭配立體環繞音效，來場兼具教育性、娛樂性的沉浸式藝術饗宴。

KLOOK表示，「神偷奶爸大視界國際巡迴特展」展覽以1:1比例完整還原動畫角色與場景，讓觀眾能夠與經典角色重逢合影外，還能像小小兵一樣穿梭於格魯實驗室、女孩的房間等經典場景，此外更規劃有讓小小兵粉絲瘋狂的「小小兵特區」以及「小小兵年代區」，除了可以透過超多種高科技體感遊戲與小小兵互動外，還能看到從有機體、石器時代以來的各種年代造型小小兵，置身充滿小小兵的世界。（編輯：陳仁華）1110117