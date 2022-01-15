信楽吹來的風展 台南市美術館1館16日開展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）「信楽吹來的風展 台灣X日本交流10週年展」明天將在台南市美術館1館開展，預定展出日本18名、台灣37名原生藝術家共105件創作，展品涵蓋繪畫、陶藝、複合媒材等。

台南市美術館1館人員今天告訴中央社記者，「信楽吹來的風展 台灣X日本交流10週年展」是「申請展」，展期從1月16日至2月12日。

「信楽吹來的風展 台灣X日本交流10週年展」由中華民國智障者家長總會與日本社會福祉法人信楽會共同舉辦，這是兩會合作10週年的第19次展出，將在台南市美術館1館展出日本18名、台灣37名原生藝術家共105件創作，展品涵蓋繪畫、陶藝、複合媒材，是國內少見的國際交流原生藝術展。

中華民國智障者家長總會指出，這個展覽兩度在新北市鶯歌陶瓷博物館展出，也曾在日本滋賀縣立陶藝之森信楽產業展示館、相國寺承天閣美術館、泰國曼谷等地展出，這次首度到台南開展。

中華民國智障者家長總會理事長劉貞鳳表示，這個藝術展支持台灣上百名原生藝術家在展覽中找到自信、創作動力，觀眾們也認識到這群作者真實、豐富面向，給予正面回饋，具有平權與社會共融意義。（編輯：方沛清）1110115