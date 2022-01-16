信楽吹來的風展 台日原生藝術家創作交流

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「信楽吹來的風展 台灣X日本交流10週年展」16日起在台南市美術館1館登場，展品涵蓋繪畫、陶藝、複合媒材等，呈現台、日多名藝術家共105件精彩作品。中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）中華民國智障者家長總會與日本社會福祉法人信楽會主辦「信楽吹來的風展 台灣X日本交流10週年展」，今天在台南市美術館開展，共有55名台、日原生藝術家發表創作，相互交流。

開展儀式下午在台南市美術館1館舉行，台南市副市長戴謙出席鼓勵所有參展藝術家，日本社會福祉法人信楽會理事長林晉透過影片致意，儀式中一一介紹到場的參展者，並安排6名代表致詞，現場不時響起如雷掌聲，為這些認真創作的藝術家打氣。

中華民國智障者家長總會理事長劉貞鳳致詞表示，「信楽吹來的風展」從2011年起陸續在台北、新北、台中、嘉義、高雄等地展出，也曾到日本、泰國辦過展，此次是第19次展出，獲得台南市政府支持，今天起至2月12日於台南市美術館1館登場。

劉貞鳳表示，台日雙方一起策辦這項展覽，是因為從創作中發覺這群創作者的天賦，想要透過展覽呈現這些美好，觀眾們可認識作者們真實、豐富的面向，給予正面回饋，成為創作者們的動力，具有平權與社會共融意義，作者們也可藉由創作與國際交流，達成國民外交。

她說，此次共有日本18名、台灣37名原生藝術家創作共105件作品，內容包括繪畫、陶藝、複合媒材等，多件撼動人心的作品，都來自於創作者的生命情感，台南市美術館並提供導覽、手語翻譯等服務，希望有更多民眾到展場欣賞。（編輯：謝雅竹）1110116