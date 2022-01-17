疫情影響 奇美博物館「美妙事物」特展延長至5/15

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奇美博物館引進英國頂尖博物館V&A的世界巡迴展「蒂姆．沃克：美妙事物」，成為這項國際性大展的亞洲首站，為了讓民眾有更多機會看展，決定將展期延長至5月15日。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）奇美博物館去年引進英國頂尖博物館V&A世界巡迴展「蒂姆．沃克：美妙事物」，考量COVID-19疫情影響、緩解春節人潮，展期原訂至2月6日，決定延長至5月15日。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館舉辦「蒂姆．沃克：美妙事物」（Tim Walker: Wonderful Things）特展，讓台灣成為這項國際性大展的亞洲首站，引發話題，但展覽期間受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起落影響，打亂部分民眾參觀安排。

奇美博物館館長許家彰表示，為了讓民眾有更多機會看展，館方與V&A（Victoria and Albert Museum）溝通後，決定延長展期到5月15日，一方面滿足民眾期盼，另一方面也可緩解春節期間可能出現的人潮，讓民眾能因應疫情變化，彈性規劃參觀時間。

許家彰說，引進國際大展相當不易，受疫情影響更增加開展難度，因此希望讓想看的民眾都有機會大開眼界，這項世界巡迴展在台灣僅有1站，閉展後就很難再有機會欣賞，除了邀請還沒看展的民眾前往感受蒂姆．沃克的魅力，也歡迎看過的人回流「二刷、三刷」。

奇美博物館指出，「蒂姆．沃克：美妙事物」由V&A博物館精心策劃，是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最大的個展。蒂姆．沃克在全球擁有眾多粉絲的，攝影作品以超現實風格著稱，展覽內容不但有職涯作品精華回顧、從V&A獲取靈感的全新創作，還有V&A稀珍藏品等一併展出。（編輯：郭諭儒）1110117