胡金銓逝世25年 影視聽中心特展重現大俠風采

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國家電影及視聽文化中心將舉辦「島嶼江湖」特展，其中包含已故名導胡金銓系列作品，國家影視聽中心董事長藍祖蔚（左）、執行長王君琦（右）與亞太影帝石雋（中）到胡金銓紀念碑分享消息。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）已故名導胡金銓昨天逝世25週年，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、亞太影帝石雋等人前往紀念碑向胡金銓報告將於21日正式啟動「島嶼江湖」特展，感謝胡金銓的貢獻。

胡金銓是公認的武俠片巨擘，逝於1997年，他將中國傳統戲曲元素納入電影，開創新穎且獨特的電影風格，也是華人世界最早享譽世界的導演之一，影響後世影人深遠。

導演林靖傑透過影視聽中心表示，此次特別重現胡金銓的魅力與創作歷程成為「大俠胡金銓」，他希望3個半小時片長，能讓觀眾看見胡金銓的美學精神及堅持，同時讓觀眾跟著主演胡金銓執導「龍門客棧」、「俠女」等片的男主角石雋腳步，重返當年拍攝現場。

石雋感謝胡金銓的教導，「得知國家影視聽中心推出武俠影展，令人振奮，讓我們重溫胡導演對影壇的貢獻」。

藍祖蔚說，胡金銓給予影人的啟發與貢獻，「不能也不會忘記」。（編輯：管中維）1110115