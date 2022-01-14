以藝術交流再結緣 立陶宛攝影展4月國美館登場

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（中央社記者王寶兒台北14日電）立陶宛去年捐贈疫苗給台灣，基於雙方在COVID-19疫情下的友情連結，國美館今天預告，4月至7月將推出「揭幕：立陶宛攝影中的認同追尋」展覽，以藝術交流再結緣分。

國立台灣美術館今天透過新聞稿預告今年度重要展覽。國美館表示，「揭幕：立陶宛攝影中的認同追尋」展覽是國美館和立陶宛國家美術館兩館的重要交流展，而交流契機就是來自於兩國於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情困境上的友情連結。

國美館表示，展覽將以立陶宛國家美術館的攝影藏品結合身分認同的文化議題，以20多名藝術家作品時序性，呈現立陶宛自1950年代至今的歷史與攝影發展歷程。

立陶宛國家美術館館長Dr. Arunas Gelunas曾說：「攝影是認識一個國家文化風景最佳的藝術途徑。」國美館表示，到時也將由館內研究員以國美館及國家攝影文化中心的攝影藏品策劃一檔回應認同議題的台灣攝影主題展，與立陶宛攝影展相互對話。

國美館表示，相信透過兩館典藏及展覽觀點的對話交流，可發展更深度的藝術文化連結，兩館也將進一步洽談締結姊妹館及未來兩館展覽交流的更多可能性。

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此外，將於4月登場的展覽還包含「袁旃個展」，該展邀請曾任法國龐畢度中心國立現代藝術美術館副館長暨資深策展人凱薩琳．大衛（Catherine David）擔任策展工作，本次展覽也將呈現袁旃近期的精彩新作，是袁旃在台灣睽違10年之久的大型重要個展。

台灣資深本土藝術家也是國美館推動展覽的重要面向之一，國美館預告，今年將由館內研究員進行研究策劃2至3檔資深藝術家個展及主題展，包括李梅樹120歲紀念個展、李光裕雕塑個展等。（編輯：陳政偉）1110114