體驗手寫字溫度 台灣文學館推創意闖關活動

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國立台灣文學館推出「虎年限定版」紀念章，25日起在大門入口長梯下印章檯，供民眾參觀時蒐集留念。（台灣文學館提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年1月13日

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）現代人習慣使用手機、電腦等3C產品，手寫字的機會愈來愈少，國立台灣文學館特別舉辦系列活動，邀民眾感受手寫字的溫度。

根據台灣文學館新聞稿，台文館將在1月25日到2月6日推出春節系列活動，系列一「字字珠璣．解謎闖關」，只要到台文館服務台索取闖關單，參觀展覽找答案，完成後就能兌換限量精美小禮物，農曆新年期間（2月2日至6日），每日前10名闖關成功者將加贈台文館最新商品建築磁鐵；系列二「福虎小春聯限量送」，到台文館服務台出示臉書打卡，即可獲得只送不賣的福虎白話字燙金小春聯。

「虎年紀念章集印趣」活動則推出台文館紀念章「虎年限定版」，自1月25日起在大門入口長梯下印章檯，供民眾參觀時蒐集留念。

1月29日推出「文學詩句．手寫字的祝福」活動，邀請手寫達人「阿旭寫字公司」與民眾一起練習寫字，感受手寫字的溫度，講師除了分享如何寫出好看的手寫字，也會在課堂中進行一對一教學指導。

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台文館表示，位在台南的台灣文學館，春節連假1月31日（除夕）、2月1日（初一）、2月7日（週一）休館，其餘時間皆正常開放，現正展出「百年情書．文協百年」特展、「可讀．性－台灣性別文學變裝」特展，以及「洶湧的溫柔－台灣大河小說」捐贈展。

位在台北的台灣文學基地開放時間亦同，2月5日、6日安排「文學鬥鬧熱 文學市集」、「新春導覽活動」，現場還有春聯工作坊，帶民眾製作春聯，展覽廳則展出「漫遊城市的獵人們」主題展。（編輯：張雅淨）1110113