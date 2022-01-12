雅加達雙年展登場 台灣藝術家參展與各國對話

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台灣藝術家尤瑪．達陸與印尼藝術團體合作，以連結台灣泰雅族與印尼佛羅雷斯（Flores）南島文化的作品在雅加達雙年展呈現。（羅秀芝提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月12日

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（中央社記者石秀娟雅加達12日專電）雅加達雙年展近期展開，以「明日」為主題，台灣有7組藝術家或團體參展，透過創作與印尼、亞洲各國的藝術團體對話，運用隱喻，重新想像個體與亞洲、甚至與世界的關係。

根據台灣策展單位風信子文化的新聞稿，雅加達雙年展的主展覽7日起在雅加達的國家美術館登場，展期至21日。去年底起，雙年展也在台北、馬來西亞舉辦平行展。

在雅加達的展覽中，獨立策展人羅秀芝與雅加達的學習平台Gudskul發起Ring Project，推出「關於島嶼的隱喻」單元，參展的台灣藝術家有拉黑子．達立夫、尤瑪 ．達陸、姚瑞中、侯怡亭、張徐展、林羿綺，以及Lightbox攝影圖書室。

羅秀芝指出，42個來自亞洲各國的藝術團體，組成20個藝術團隊，自去年初起經過將近一年的合作，在「關於島嶼的隱喻」單元下，提出20件全新的創作，希望從島嶼的角度，運用隱喻想像，試圖勾勒亞洲乃至於世界的另類關係圖譜。

根據新聞稿，參加「關於島嶼的隱喻」單元展出的藝術家，除了台灣與印尼，也來自柬埔寨、孟加拉、越南、馬來西亞、泰國、尼泊爾等地。

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她表示，「關於島嶼的隱喻」關懷包括全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治的挑戰、虛擬網路世界、太空產業商機與權力版圖的爭奪、極端氣候、環境生態問題，以及雅加達面臨地層下陷、海平面上升的威脅等議題。

羅秀芝說，「關於島嶼的隱喻」不僅重視個體差異性，也是以政治、倫理和美學為軸線所描繪的嶄新社群論述。參展的42個團體嘗試對話，重新思考從孤島到群島的關係，以對話做為行動，召喚具有連通過去並朝向未來的當下政治能量。（編輯：陳惠珍）1110112

雅加達雙年展7日起登場，展期至21日，台灣有7組藝術家參展。策展人羅秀芝（左）與參展藝術家姚瑞中（右）在姚瑞中與印尼藝術團體合作的作品前合影。（羅秀芝提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月12日

台灣藝術家拉黑子．達立夫與印尼藝術團體合作，在雅加達雙年展展出關於海洋與女神神話作品。（羅秀芝提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月12日

台灣藝術家張徐展與印尼藝術團體在雅加達雙年展展出作品，透過重構民間故事，揭露社會對孩童的暴力。（羅秀芝提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月12日