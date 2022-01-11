日本熊本縣南特展台南開展 視訊連線體驗觀光特色

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日本「熊本縣南特展」11日在台南「府東創意森林」的「和茶寮」開展，展品40件，展期至2月28日，雙方並透過視訊連線，體驗熊本觀光特色。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，出國旅遊不易，日本「熊本縣南特展」今天在台南「府東創意森林」的「和茶寮」開展，雙方更透過視訊連線，體驗熊本觀光特色。

日本「熊本縣南特展」，由財團法人台南市台日文化友好交流基金會促成熊本縣南地區的高田燒、彥一陀螺、和紙、一勝地曲物、稚子車、花手箱等工藝品，跨海首度在台南展出。

到場參觀的台南市副市長趙卿惠表示，台南與熊本近年來互動頻繁，市府希望農特產交流，熊本縣各自治體也加強交通及居住環境的整備、人才培養，促使台日經貿交流更緊密。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，熊本縣去年曾在縣內販售台南鳳梨，另在熊本縣立圖書館舉辦台南展，台南市鹽埕圖書館也舉辦熊本展，認識彼此特色文化，她期待未來台南與熊本交流互動更頻繁。

財團法人台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之指出，2016年熊本地震，台南市與高雄市當時捐款約兩億日圓援助熊本復興，基金會也發起募款活動，協助重建在震災中燒毀的阿蘇神社。

熊本縣縣南廣域本部長田村真一表示，熊本縣南同時擁有山、海與河流美景，同時保存400年歷史的陶瓷器、木製手工藝品及球磨燒酎等傳統文化，去年1月和台灣國際貨輪定期航線開航。

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郭貞慧告訴中央社記者，「熊本縣南特展」展品40件，分別是高田燒、彥一陀螺、和紙、一勝地曲物、稚子車、花手箱、晚白柚等，展期至2月28日。

台南市政府發布新聞稿指出，日本「熊本縣南特展」今天開展，雙方並透過視訊連線，由熊本熊部長介紹熊本縣南地區最新觀光景點「八代熊本熊郵輪港」，園區內遍佈84尊各式各樣的熊本熊，還有世界最大、高達6公尺的熊本熊金雞獨立像，相當吸睛。（編輯：陳仁華）1110111