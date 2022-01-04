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「茶金」花蓮場景特展延長 審茶室人氣最高

2022/1/4 18:06
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）時代劇「茶金」已播畢，劇組在花蓮文創園區陳設的「日光茶廠」特展展期延長，其中審茶室、「茶虎」張福吉的辦公桌場景人氣最高。策展團隊表示，正在籌劃春節期間展場活動。

公視與客委會合製時代劇「茶金」，劇中包括日光總公司、審茶室及KK化肥辦公室等主要場景，都在花蓮文創園區24棟拍攝，劇組保留場景、服裝及道具，舉辦茶金戲劇經典場景特展，展期原訂僅至2021年底，經公視向文化部爭取延後展期，今天宣布展期將延至2月27日。

特展累計近3萬人次入場參觀，策展團隊今天告訴中央社記者，統計截至12月底累計2.8萬人入場參觀，元旦3天連假期間平均逾每天2000人入場，其中費時1個多月搭建的「日光審茶室」是最多人指名拍攝的場景；郭子乾飾演的張福吉的辦公桌，也是必拍場景。

策展團隊表示，目前正在籌劃春節期間展場活動，為提供遊客優質展覽，展場今天起至6日休館維護、清潔，恢復展覽後，開館時間為每天上午11時至下午5時30分，每週一、農曆春節除夕休館。

策展團隊分享，茶金在花蓮拍攝期約3個月，展覽過程舉辦演員、製作人員分享會，有不少曾參與或協助戲劇拍攝的在地人回來相聚、熱情送上美食茶飲，大家都很開心看到這部戲很成功。（編輯：郭諭儒）1110104

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