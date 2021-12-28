影視聽中心2022首檔特展 島嶼江湖重現武俠經典

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電影「雪嶺劍女」可看到金馬終身成就獎得主甄珍難得在武俠片演出的風姿，將在國家電影及視聽文化中心「島嶼江湖：武俠在台灣」特展放映。（聯華影業提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）國家影視聽中心的「致憤青‧文協百年紀念影展」持續舉辦中，今天再宣布2022年1月將推出結合影展與展覽舉辦「島嶼江湖：武俠在台灣」特展，重現1950年代至今的台灣經典。

「島嶼江湖：武俠在台灣」特展由國家電影及視聽文化中心執行長王君琦與知名影評人塗翔文策展，選出1950年至21世紀，橫跨超過一甲子的經典武俠片。

塗翔文透過影視聽中心表示，武俠電影是華語片類型中最具民族標記的一種，此次選出台灣出產和拍攝的29部作品，藉此爬梳出台灣武俠電影的發展史。

展出作品中，最早可回溯到1950年代香港新華公司來台取景的「青城十九俠」和「古墓俠侶」，觀眾可一窺當時年僅12歲的金馬影后蕭芳芳以靈活可愛的女俠形象活躍在大銀幕，另外將特別放映金馬終身成就獎得主甄珍演出的「雪嶺劍女」。

片單包含已故名導胡金銓的「龍門客棧」，導演宋存壽與韓湘琴、苗天合作的「鐵娘子」；今年金馬獎終身成就獎得主蔡揚名執導的「大地飛鷹」；另外還有「夢中劍」、「三鳳震武林」、「飛龍山」、「楚留香」、「午夜蘭花」等片。

除了常見的復仇與俠義主題，影展也選映儒俠代表作品，包含「刺蠻王」、「黑帖」等片。

展覽部分則涵蓋電影、電視及廣播，將以3區塊「銀幕上過招」、「客廳即江湖」以及「江湖說書人」帶領民眾回顧武俠類型在台灣的發展歷程。

「島嶼江湖：武俠在台灣」將於2022年1月21日至4月24日在國家影視聽中心登場。（編輯：管中維）1101228