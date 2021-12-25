達利百幅真跡來台展出 總價超過27億

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（中央社記者王寶兒台北25日電）超現實主義藝術家達利經典作品無數，最具代表性元素「融化的時鐘」將於明年元旦開展的「瘋癲‧夢境‧神曲－天才達利展」中登場，並同步展出百幅作品真跡。

國立中正紀念堂管理處昨天發布新聞稿表示，「瘋癲‧夢境‧神曲－天才達利展」展出作品全數來自西班牙達利戲劇博物館，百幅作品真跡總價超過新台幣27億元。

本次不少展品皆為台灣首次展出，如達利耗費近10年研究但丁「神曲」詩篇而創作的100幅畫作、達利和迪士尼合作的動畫短片「命運」（Destino）等。而其他展品如「尋找第四度空間」則可窺見達利最具代表性創作元素「融化的時鐘」。

影片來源：時藝多媒體

薩爾瓦多‧達利（Salvador Dali）在近代藝術史的地位上與畢卡索、米羅齊名，被譽為西班牙近代藝術3大家。除較為人知的繪畫創作外，達利創作領域更橫跨設計、雕塑、建築、編導等，並以介於現實和夢境奇想的風格，奠定「超現實主義代表」的地位。

中正紀念堂管理處表示，展覽將帶領民眾遊歷達利的傳奇一生，從青少年的啟蒙時期到老年對自身宗教觀的作品詮釋，以及他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀進而創作的跨時代巨作。

「瘋癲．夢境．神曲－天才達利展」將在明年1月1日於國立中正紀念堂一樓2、3廳展出至4月13日。（編輯：張芷瑄）1101225