黃土水「甘露水」展出首日近千人朝聖 民眾讚：喚醒台灣人身材自信

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由北師美術館推出的「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展18日開幕，首日湧進近千民眾前往參觀，爭睹藝術家黃土水的雕塑作品「甘露水」。中央社記者邱祖胤攝 110年12月18日

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）由北師美術館推出的「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，18日正式開幕，首日湧進近千民眾前來爭睹藝術家黃土水的雕塑作品「甘露水」。

北師美術館執行總監王若璇接受中央社記者訪問時表示，這次的展出除了「甘露水」之外，主要呈現跟黃土水同時代的藝術家精神。

王若璇說，「甘露水」創作於1921年，同一年剛好台灣文化協會成立，當時的年輕學子及藝術家對社會脈動及關注，充分在作品中表現出來，藝術家透過創作不斷去問台灣的文化到底是什麼？台灣人是誰？這樣的自覺特別令人感動。

王若璇表示，這次除了展出藝術家們的作品，還有一些文件及照片，證明藝術家們對社會運動的直接參與，如畫家陳植棋就曾參加「台灣議會請願運動」，他們以實際行動關懷台灣的問題、台灣的自治及台灣的未來。

MoNTUE北師美術館18日起至111年4月24日將推出「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，展出雕塑家黃土水作品「甘露水」，16日舉辦媒體預展。（中央社檔案照片）

家住台北、從事補教業的林小姐特地前來觀賞「甘露水」，對於藝術家如實呈現東方女性身體的細膩手法感到十分震撼，林小姐接受中央社記者採訪時表示，「黃土水沒有刻意強調女性身材的美好，現場看到的就是我們小時候可能會看到媽媽或阿姨的身體，梨形身材，甚至有點肥短，安安靜靜地，親切又真實。」

林小姐認為，東方人對自己的身體較沒自信，總以西方的凹凸有緻與黃金比例為標準，近年更是整形、塑身風氣盛行。「甘露水」展現在民眾面前，不只是呈現百年前的台灣藝術家有多厲害，更是喚醒台灣人對自己身體的自信。

由北師美術館推出的「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展18日開幕，雕塑家黃土水的作品「甘露水」展出，吸引近千民眾前往參觀。 中央社記者邱祖胤攝 110年12月18日

來自新北的退休人員鄭先生則表示，看展場中其他藝術家的作品，也顯見百年前台灣藝術水平，比起日本乃至歐美國家，絲毫不遜色。

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展覽分為「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」及「自覺的現代性」等主題，從陳植棋、倪蔣懷的「真人廟」，可從看似尋常風景的畫中解讀出被殖民者的精神抵抗；從賴和的手稿「出獄歸家」能看出作家以筆對抗時代的拚搏；曾因尺度而遭撤展的李石樵「橫臥裸婦」畫作，則呈現當代摩登風情；藍蔭鼎「夜晚的麵攤」以水彩呈現夜市百態，不少觀眾駐足觀賞畫中的食物及菜色。

「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展18日起於國立台北教育大學北師美術館展至明年4月24日，個人入場與團體導覽可線上預約。（編輯：郭諭儒）1101218