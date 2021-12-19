家族守護「甘露水」近50年 醫師：姊姊再會了

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台灣雕塑家黃土水作品「甘露水」百年前入選日本帝展，卻在大時代動盪中被隨地遺棄，幸經台中醫師張鴻標家族保護近50年，今年正式交付文化部典藏，目前正在北師美術館「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展中展出。（北師美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）雕塑家黃土水「甘露水」百年前入選日本帝展，卻在大時代動盪中被隨地遺棄，幸經台中醫師張鴻標家族保護近50年，這尊曾被孩子們視為「姊姊」的雕塑，今年正式交付文化部典藏。

「甘露水」現於北師美術館「光—台灣文化的啟蒙與自覺」特展中展出。張鴻標家族後代、和父親張鴻標一樣同為醫師的張士文17日出席特展開幕茶會，北師美術館今天在社群平台臉書分享張士文當天致詞片段，情真意摯，讓網友感動。

據北師美術館貼文分享，張士文表示，上小學那一年，「姊姊」住進家中，「每天中午放學一回家，把書包往姊姊的腳邊一放，顧不得旁邊姊姊默默地看著，就狼吞虎嚥地吃了起來，這時候媽媽會進來告訴我們，吃完飯後要趕緊寫功課，不然姊姊會生氣」。

「我一直都不知道姊姊的名字，那是高中三年級的時候，有一天偶然在『雄獅美術』上讀到了一篇讓我驚嚇得不知所措的報導。」張士文說，那時他才知道原來「姊姊」的名字叫做「甘露水」，而雜誌上竟然還說「姊姊」下落不明。

張士文回憶，爸爸曾說「當本省人懂得尊重外省人，而外省人也知道必須尊重台灣人的時候，就是把『甘露水』歸還給國家的時刻了」，曾有人建議父親將「甘露水」翻模複製一尊，但父親認為「在『甘露水』面前，我們是多麼卑微與渺小，不敢對（黃土水）大師不敬」。

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張士文讀大學時，也曾有藝術家前輩到張家商討「甘露水」處置問題。張士文說，但當大家聽到父親想法後，都放心回去了，「爸爸強調『甘露水』不可以捐給國家，『甘露水』必須以謙卑的心歸還給國家」。

「今天望著青春不朽、亭亭玉立的妳，我很知道已經不能再稱呼妳姊姊了，妳已是台灣最珍貴的文化資產了。」張士文最後感性地向「甘露水」說：「再會了，我們心中永遠的『甘露水』姊姊。」（編輯：管中維）1101219