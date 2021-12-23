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中正紀念堂典藏展 走進展場玩解謎

2021/12/23 18:30（12/23 19:33 更新）
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國立中正紀念堂管理處28日起至111年4月14日將推出「形色交響曲–中正紀念堂典藏展」，透過展場互動遊戲，引領民眾了解藏品故事。（中正紀念堂管理處提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月23日
國立中正紀念堂管理處28日起至111年4月14日將推出「形色交響曲–中正紀念堂典藏展」，透過展場互動遊戲，引領民眾了解藏品故事。（中正紀念堂管理處提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月23日
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（中央社記者王寶兒台北23日電）國立中正紀念堂管理處今天發布新聞稿說，運用27件典藏作品，28日到2022年4月14日推「形色交響曲–中正紀念堂典藏展」，並設計互動遊戲，讓觀展民眾猜猜藏品名稱及背後故事。

中正紀念堂管理處表示，典藏特展靈感來自藝術創作中點、線、面、色彩、形體及構圖，細微傳達藝術家各種情緒，當沉浸於創作時空中，如聆聽一曲接一曲的「命運交響曲」、「未完成交響曲」或「合唱交響曲」，每幅作品是藝術家生命旅程中譜出的「英雄交響曲」。

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27件作品橫跨繪畫及工藝創作，包含畫家郭軔「豐年祭之歌」，以抽象畫表現充滿歡樂、鼓動人心強烈對比色彩；畫家蔡義雄版畫作品「並融．交感」，透過凹凸版並用技法，在多重並置、層疊中傳達感情。

中正紀念堂管理處表示，為提高民眾觀賞典藏展趣味性，增進認識藏品，展場設計2個互動遊戲，包括掃描QR Code猜藏品名稱並看藏品介紹的「鼎鼎大名」，及邀民眾為藏品編寫故事的「我的故事會發亮」，民眾創意發想將不定期公布在展場活動牆及管理處社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：李明宗）1101223

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