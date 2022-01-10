武俠特展開放購票 張震、蔡揚名接力現身座談

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國家電影及視聽文化中心籌備「島嶼江湖：武俠在台灣」特展，10日起開放購票，並曝光映後座談影人名單，金馬影帝張震也確定會在電影「刺客聶隱娘」放映後出席星光講堂。（中影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）影視聽中心耗時一年籌備的特展「島嶼江湖：武俠在台灣」，今天起開放購票，也曝光映後座談影人名單星光熠熠，包含新科金馬影帝張震、金馬終身成就獎得主蔡揚名等都將出席。

國家電影及視聽文化中心表示，本次特展除了中心典藏的武俠經典，也挖掘出許多難得一見的奇片，歷經漫長時間追溯片源及版權。超過10組重量級影人也將出席映後座談，與觀眾回憶當年的拍攝點滴。

開幕片「大俠胡金銓」導演林靖傑與資深演員石雋，將在1月23日放映結束後進行星光講堂；導演郭南宏則將現身閉幕片「一代劍王：數位修復版」世界首映，此片與「諸葛四郎－英雄的英雄」、金馬影后徐楓主演的「刺客」皆為免費放映場，12日起可於影視聽中心服務台索票。

另外，去年獲金馬獎終身成就獎的資深導演蔡揚名，將與演員石峰出席「大地飛鷹」映後座談，唐威與韓湘琴夫婦也將攜手亮相主演的「刺蠻王」映後座談，其他還有「要命的小方」導演虞戡平、「夢中劍」導演李朝永與演員胡錦等，都將出席映後座談。

去年獲得金馬獎最佳男主角獎肯定的張震，過去曾參與「臥虎藏龍」、「一代宗師」、「繡春刀」等華語武俠片，也確定會在4月3日「刺客聶隱娘」放映後出席星光講堂，暢談他演出武俠片的經歷。

「島嶼江湖：武俠在台灣」特展將於1月21日至4月24日在影視聽中心進行放映，即日起在OPENTIX兩廳院文化生活開放購票，2月4日起位於影視聽中心場館1、2樓空間的展覽也將開放民眾免費入場參觀。

1月15日影視聽中心執行長王君琦與協同策展人塗翔文、知名影評YouTuber那些電影教我的事，也將於光點華山電影館2樓多功能藝文廳舉辦選片指南。（編輯：張雅淨）1110110

國家電影及視聽文化中心籌備「島嶼江湖：武俠在台灣」特展，10日曝光映後座談影人名單，資深演員石雋（圖）將與導演林靖傑出席「大俠胡金銓」在影展的映後講堂。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月10日