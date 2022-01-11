金門國際版畫展將登場 看見翁倩玉白嘉莉作品

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2022金門國際版畫展將於27日開展，以「版繹時代Print Out Times」為題，呈現各國藝術家創作能量與版印形式的擴展，藝人翁倩玉近年致力版畫創作，她的作品（圖）也在展出之列。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年1月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）2022金門國際版畫展將於27日開展。以「版繹時代Print Out Times」為題，除台灣現代版畫之父廖修平等人創作，近年致力版畫創作知名藝人翁倩玉與白嘉莉的作品也在展出之列。

金門縣文化局今天發布新聞表示，原定去年舉辦的2021金門國際版畫展，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延宕，將自1月27日至3月1日盛大舉辦。由於2021年仍處於後疫情氛圍中，這次展出以「版繹時代Print Out Times」為題，呈現各國藝術家創作能量與版印形式的擴展，展現版畫藝術豐富多元面貌，提供金門鄉親及遊客在農曆春節間，欣賞到來自國際優秀創作者作品。

2022金門國際版畫展將於27日開展，以「版繹時代Print Out Times」為題，更邀請近年致力版畫創作的翁倩玉與白嘉莉的作品，以及國內外不同世代的版畫創作。圖為白嘉莉作品「金色年華」。（金門縣文化局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年1月11日

新聞稿指出，金門國際版畫展邀請美國、加拿大、俄羅斯、澳洲、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印度、孟加拉等國家版畫創作作品參展；國內方面，除了邀請重量級的台灣現代版畫之父廖修平、第6屆金門文化獎得主黃世團，更邀請近年致力版畫創作的翁倩玉與白嘉莉的作品，以及國內不同世代的版畫創作。

文化局表示，透過國際版畫展交流，可以覺察創作者以版畫創作回應、重新衍繹目前充滿各種詭譎多變的疫情樣貌及處境，也提供金門民眾和遊客農曆春節間，另一個休閒充電好去處。

「版繹時代－2022金門國際版畫展」由金門縣文化局主辦，中華民國版畫學會承辦與執行，27日到3月1日在金門縣文化局展覽廳展出。（編輯：孫承武）1110111