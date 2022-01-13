台東首位傳統工藝人間國寶 陳利友妹排灣刺繡展

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（中央社記者盧太城、張祈台東13日電）「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」今起展出。來自太麻里鄉的陳利友妹，長年投身排灣族刺繡工藝保存，有超過60年經驗，是台東首位傳統工藝人間國寶。

為讓更多人看見排灣族獨特藝術、文物及文化精神，台東縣政府文化處邀請陳利友妹今天起至27日，在文化處藝文中心1樓展覽室，舉辦「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」。文化處視覺藝術科新聞稿表示，展出包括「守護神-白步蛇」等多件陳利友妹個人年來精心作品，以期為台東傳統文化留下更多紀錄。

依文化處資料，來自太麻里鄉排灣族工藝家陳利友妹，長年投身排灣族刺繡工藝保存，擁有超過60年經驗，精通排灣族傳統刺繡技藝，作品創作多元。她的刺繡作品利用排灣族8種不同技法和日治時期刺繡手藝，將部落文化、記憶揉合，展現傳統生活記憶及神話傳說。

一生專注工藝作品與刺繡教學的陳利友妹，不僅在國內多獲大獎及館藏展出，更有日本邀展展出經驗，去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者，成為台東首位傳統工藝人間國寶。

文化處長顏志光提到，在面臨部落傳統文化不斷流失狀況下，多年來為保存部落文化，著手進行許多研究計畫及展覽。這次刺繡展媒合國立台東大學美產中心，希望透過展出陳利友妹多年來代表性作品，讓大家認識排灣族豐富族群文化，同時也肯定她在傳統編織工藝、刺繡技法上貢獻。

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台東縣長饒慶鈴表示，打造台東成為全世界的原民文化首都是6大施政主軸之一，因此非常重視原住民文化傳承、保存及發揚，透過這次展覽傳達東部排灣族地區相當珍貴且獨特的文化特色，也希望未來能有更多原住民族人或非原住民朋友學習傳承。

「人間國寶陳利友妹排灣族Kinavatjesan傳統刺繡展」展期至1月27日，歡迎各界蒞臨這場難得藝術饗宴，期盼觀展者透過作品所傳達理念與意涵，將排灣文化及陳利友妹的情感訴諸大眾。（編輯：孫承武）1110113