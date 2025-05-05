民進黨釋近百名獎助名額 青年育才計畫開跑

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨今天公布2025年「美德青年美德育才計畫」報名資訊，將釋出近百名的獎助名額，鼓勵民進黨內40歲以下的青年政治幕僚，持續投入國內外碩博士班學術研究及短期技能進修；民進黨說，歡迎符合資格者於6月2日前提出申請。

民進黨今天發布新聞稿表示，2024總統大選後，兼任民進黨主席的總統賴清德推動「0到22歲投資未來世代」、「青年百億海外圓夢基金計畫」、「均衡台灣」等青年政策，投資台灣下一代人才。

民進黨說，賴清德捐出近2800萬元的總統選舉競選補助款，成立「民主進步黨美德青年育才計畫」，鼓勵黨內青年政治工作者持續進修、拓展視野。去年，有近30名黨內青年政治幕僚獲得獎助，繼續深造、增進技能。

民進黨說，今年初，賴清德在民進黨中執會上表示：「年輕人是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量」，因此執政團隊提出設立「青年百億海外圓夢基金」政策，民進黨將持續舉辦「民進黨青年外交培力營」，積極培育更多對國際事務有熱血的青年政治工作者。

民進黨說，今天已在社群平台及官網發布2025年「民主進步黨美德青年育才計畫」報名資訊，並放寬申請限制，讓年齡在40歲以下、有民進黨籍、累計2年以上黨內政治工作資歷的青年政治幕僚，都可以申請計畫。

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其中「短期專業進修獎助（A類）」將開放「國內實體或國內外線上課程進修」、「議題訪調計畫」及「國外短期研習進修或交流計畫進修」的技能進修，共計70個名額；而「碩博士班進修獎助（B類）」將開放「國內外碩士班」及「國內外博士班獎助」共計，23個名額。

民進黨說明，這次計畫共釋出93個名額，提供民進黨內青年人才報名申請，最高有機會獲得30萬元獎助金，歡迎符合資格的民進黨青年政治工作者把握機會，於6月2日前提出申請。（編輯：蘇志宗）1140505