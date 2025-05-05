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關稅戰 中駐美大使：美方要談應拿出平等尊重態度

2025/5/5 10:59
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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）對於美中關稅戰，中國駐美大使謝鋒3日表示，中國堅定維護的不僅是自身正當權益，而是國際經貿秩序。如果美方準備要談，就應當拿出平等、尊重、互惠的態度。

中國商務部2日表態正評估是否就關稅問題與美國談判。據中國駐美國大使館今天消息，3日中國駐美國大使館舉辦開放日暨甘肅省文化介紹活動，謝鋒出席並致辭。

謝鋒表示，人類社會發展的歷史指出，開放帶來進步，封閉必然落後。經濟全球化已從涓涓細流匯聚成滾滾浪潮，各國優勢互補是生產力發展的客觀要求，經貿關係不是零和遊戲，貿易壁壘如同抽刀斷水。

他說，美國從國際貿易中受益頗豐，既享受了來自全球物美價廉的商品，又在金融、科技、服務等高附加值領域佔據明顯優勢。中美經貿合作總體是平衡的、雙贏的。濫施關稅損人害己，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，引發全球金融市場劇烈波動，破壞世界經濟長期穩定增長。

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謝鋒又表示，「我們不願打關稅戰，但不怕打」。無論國際風雲如何變幻，中國將繼續以高質量發展、高水準開放的確定性應對外部不確定性。

中國商務部2日以不具名發言人名義表示，美國高層多次表態願與中國就關稅問題進行談判，也透過相關方面多次主動向中國傳遞訊息，希望與中國談起來。中方對此正在進行評估。（編輯：謝怡璇）1140505

#中國商務部
#甘肅省
#謝鋒
謝鋒
中駐美大使：美國長期受益於貿易 關稅戰嚇不倒中國華爾街日報：美中乏溝通中方頻碰壁 恐相互報復難重啟談判
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