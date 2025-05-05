電競協會與青年署合作 推玩轉全球電競力計畫

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（中央社記者陳容琛台北5日電）中華電競協會與教育部青年發展署合作，推出「玩轉全球電競力」青年百億海外圓夢計畫，希望透過計畫推廣電競產業，並幫助台灣青年增添國際觀。

由教育部青年發展署推動的青年百億海外圓夢計畫，目的是拓展台灣青年的國際競爭力，而青年發展署重視日漸受到矚目的電競產業，因此與長期推廣電競教育的中華民國電子競技運動協會合作，規劃「玩轉全球電競力」，為青年打造為期21天的海外電競產業見學行程。

電競協會提到，預計在今年10月帶領對電競產業有興趣的青年分別前往法國尼斯、泰國曼谷，參訪全球最大規模格鬥遊戲賽事EVO（Evolution Championship Series）FRANCE、全球最大遊戲盛會gamescom asia，另外行程還包含與當地知名電競戰隊、企業參交流，同時獲得在台灣唯一綜合項目格鬥遊戲電競錦標賽BeePro Cup從事賽事實作的機會。

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電競協會秘書長余錦亮接受中央社採訪時表示，已經與青年發展署洽談超過半年，這項計畫不侷限於選手，對賽事幕後、轉播有興趣的青年也能參與，並提供觀摩機會，期許藉以推廣電競產業，同時讓有意從事電競產業的青年增添視野與國際觀。

電競協會指出，計畫申請資格為中華民國國籍、熱愛電子競技或具電子競技相關經歷，並擁有一定英語溝通能力的18至30歲青年，即日起至6月20日截止報名，而機票及食宿費用全額由青年發展署補助，詳情可參考青年百億海外圓夢基金計畫官方網站。（編輯：李亨山）1140505