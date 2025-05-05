五一假期首4天逾80萬陸客訪港 暫令各界忘卻關稅戰

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（中央社記者張謙香港5日電）在中國大陸「五一黃金週」首4天，有超過80萬大陸旅客到香港遊玩，既為香港觀光、餐飲業帶來提振作用，也成為政府和輿論關注的焦點，似乎暫時令各界忘卻對中美關稅戰的憂慮。

根據官方公布，在「黃金週」頭4天，已有82.5萬人次大陸旅客來港，較去年同期的76.6萬人次，多了7.78%。

大批旅客來港，這幾天香港到處都是人潮，從傳統景區尖沙咀到偏遠的西貢海岸，都有陸客的足跡，為各地餐飲和其他消費業帶來不錯的收入。

在「五一黃金週」之前，香港輿論的焦點都是中美關稅戰；這場關稅戰為香港經濟帶來極大不確定性，各界充滿憂慮。不過，這幾天輿論關注的是陸客的訪港人數，以及他們的消費習慣，暫時忘卻了對關稅戰的不安情緒。

大批陸客重臨，港府也顯得十分高興，財政司司長陳茂波昨天就在其個人網誌發表文章，表示為承接持續增加的旅客量，香港在積極擴充硬體設施的同時，更應重視提升每位訪客的旅遊體驗。

他說，「這是塑造『香港品牌』的關鍵……」，又強調這關乎到香港作為旅遊城市的競爭力，以及匯聚全球人才的大都會魅力，更是為了讓市民有更優質宜居的生活和休閒空間。

一時間，如何提升香港旅遊品牌，成為政府和香港各界的重點。

另據入境事務處的統計，在這個「黃金週」的頭3天，來自中國大陸以外地區的其他訪客有12萬1498人次，較去年同期多了43%，增幅遠高於陸客。這些外來訪客之中，不少來自東南亞。

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其他地區訪客大幅增加，也備受港府關注。本地官員和立法會議員早前已曾公開談論如何提升和改善伊斯蘭教徒的相關設施。

此外，陸客愈來愈喜歡在港深度旅遊，即前往非觀光區，比如郊野公園、離島大嶼山大澳及西貢等地，這也促使政府官員及旅遊界討論如何提升這些地方的觀光設施和吸引力。（編輯：謝怡璇）1140505