加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

外資上週買超523億元 加碼中信金排第1

2025/5/5 14:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國對等關稅利空鈍化，台股上週大漲914.91點或4.60%，集中心市場指數2日收在20787.64點。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣523.64億元，為連續第2週站在買方，其中買超中信金8.14萬張排第1。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為中信金8萬1395張，台積電5萬3564張，和彰銀4萬2452張，金融股包辦其中2席。如果加上第5名的永豐金，第7名的新光金，和第9名的合庫金，上週外資買超榜前10名，金融股就占了一半。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外上週外資自集中市場賣超前3名為長榮航1萬9445張，欣興1萬7138張，和廣宇1萬3393張。

另統計今年初至5月2日止，外資累計賣超台股7048.55億元，外資總持有股票市值為29兆1320億元，占全體上市股票市值43.60%。（編輯：楊凱翔）1140505

#中信金
#外資
#合庫金
#長榮航
#新光金
#台股
#永豐金
#證交所
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
5月電子期金融期齊跌
71
更多編輯台推薦新聞：