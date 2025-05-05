外資上週買超523億元 加碼中信金排第1

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國對等關稅利空鈍化，台股上週大漲914.91點或4.60%，集中心市場指數2日收在20787.64點。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣523.64億元，為連續第2週站在買方，其中買超中信金8.14萬張排第1。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為中信金8萬1395張，台積電5萬3564張，和彰銀4萬2452張，金融股包辦其中2席。如果加上第5名的永豐金，第7名的新光金，和第9名的合庫金，上週外資買超榜前10名，金融股就占了一半。

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另外上週外資自集中市場賣超前3名為長榮航1萬9445張，欣興1萬7138張，和廣宇1萬3393張。

另統計今年初至5月2日止，外資累計賣超台股7048.55億元，外資總持有股票市值為29兆1320億元，占全體上市股票市值43.60%。（編輯：楊凱翔）1140505