外資上週買超523億元 加碼中信金排第1
2025/5/5 14:37
（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國對等關稅利空鈍化，台股上週大漲914.91點或4.60%，集中心市場指數2日收在20787.64點。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣523.64億元，為連續第2週站在買方，其中買超中信金8.14萬張排第1。
個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為中信金8萬1395張，台積電5萬3564張，和彰銀4萬2452張，金融股包辦其中2席。如果加上第5名的永豐金，第7名的新光金，和第9名的合庫金，上週外資買超榜前10名，金融股就占了一半。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
另外上週外資自集中市場賣超前3名為長榮航1萬9445張，欣興1萬7138張，和廣宇1萬3393張。
另統計今年初至5月2日止，外資累計賣超台股7048.55億元，外資總持有股票市值為29兆1320億元，占全體上市股票市值43.60%。（編輯：楊凱翔）1140505
- 2025/05/05 15:05
- 2025/05/05 14:45
- 外資上週買超523億元 加碼中信金排第12025/05/05 14:37
- 2025/05/05 14:12
- 2025/05/05 13:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
5月電子期金融期齊跌