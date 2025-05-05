新五專學制138所技高參與 可銜接二技拿學士學位

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（中央社記者許秩維台北5日電）教育部推動「3+2新五專模式專班」，近日公布114學年核定專班，共有38所技專校院、138所技術型高中參與，在取得副學士學位後，還能銜接二技取得學士學位。

為鼓勵尚未有明確興趣分流的學生落實職涯規劃，教育部推動「3+2新五專模式專班」，由技高與技專校院合作，專班生無須提前於職場實習或工作，而是在技高課程架構下，透過與科大二專部共同規劃銜接式的實作課程，養成專業技術能力。

技專校院招生策略委員會近日公布114學年「3+2新五專模式專班」核定專班名單，共有38所技專校院、138所技術型高中參與，包括半導體與智慧科技、智慧電商、數位動漫遊戲、智慧電動車等多元領域。

教育部技術及職業教育司副司長徐振邦今天說明，114學年新五專模式專班分別適用高一生、高二生、高三生，學生只要進到適用新五專模式的專班，就有機會透過技專和技高合作，接觸更多新穎知識和實作體驗，高三畢業前會提供部分名額，擇優直接升讀技專。

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根據技專招策會資料顯示，技專和技高合作的方案包括技高銜接二專，或是技高銜接二專、二技；另外，台科大和大安高工、新竹高工、台中高工合作的「自動化工程專班」，則是技高銜接四年制產學合作學士學位專班。

技專招策會補充說明，選擇3+2新五專模式專班的學生，可透過單招管道甄試入學升讀科大二專部，免採計統測成績；也能修習技高與科大合作共構的課程內容，提升就業力；在取得副學士學位後，還可選擇銜接二技取得學士學位。（編輯：李亨山）1140505