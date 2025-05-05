網路口碑聲量排第一 蔣萬安：反映基層民眾心聲

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台北市長蔣萬安名列「網路溫度計」地方首長口碑聲量排行首位，熱門關鍵字是「魄力」。蔣萬安今天對此表示，多數民眾希望政府能夠團結朝野，他就是反映基層民眾的心聲。

蔣萬安今天上午出席「114年度市長與里長有約－大安區」會議，會前接受媒體聯訪。媒體問到，「網路溫度計Daily View」列出口碑聲量縣市長名單排名，蔣萬安名列第一，熱門關鍵字是「魄力」。

蔣萬安表示，絕大多數民眾希望政府能夠團結朝野，共同面對內外挑戰，同時停止內耗、停止撕裂社會與製造對立跟仇恨，他就是反映基層民眾的心聲，「說我該說的、做我該做的」。

針對媒體報導，520後將進行內閣改組。蔣萬安則說，內閣不應以推動大罷免為考量，應以如何應對國內外挑戰為優先，希望能夠以民生為主、以蒼生為念，才是民眾期待的。

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此外，針對罷免立委連署進度，蔣萬安說，國民黨立委王鴻薇等5名北市黨籍立委，在地方的服務、在國會的表現都有目共睹，也與北市府密切合作，在許多地方建設預算爭取上都非常認真，在監督政府施政上非常強而有力，接下來一定會與這5名立委站在一起並肩作戰。

近日澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，蔣萬安則指出，標示來源國絕對不能退讓，明確清楚標示才是民眾期待，清楚知道食用產品的來源，讓民眾有選擇的權利。（編輯：蕭博文）1140505