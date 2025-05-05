台灣水果供應日本學童營養午餐 近3公噸鳳梨啟航

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）農業部與日本茨城縣合作推動台灣水果供應茨城縣學童營養午餐，今年度由鳳梨率先啟航，預計供應92間中小學校，總量近3公噸，讓日本超過3萬3000名學童享用，拓展城市交流。

農業部今天在台南市麻豆區綠園牧場舉辦「台灣水果供應日本茨城縣學童營養午餐記者會」，宣告合作計畫邁入第7年，由農業部政務次長胡忠一主持，邀請日本笠間台灣辦事處長坪井勇樹、台南市長黃偉哲等人出席。

胡忠一致詞表示，農糧署自108年與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，每年依備忘錄內容提供台灣香蕉、鳳梨、芒果、文旦等水果，供作茨城縣市町中小學校學童營養午餐使用，讓更多學童直接接觸台灣水果天然香甜風味，更有機會為台灣農產拓展日本家庭消費市場。

胡忠一表示，雙方合作今年已邁入第7年，將由台灣鳳梨率先啟航，這段時間出產的金鑽鳳梨口感絕佳，預計供應茨城縣內水戶市、石岡市、大子町、笠間市、守谷市等5市町共92所中小學校，採購總量近3公噸，超過3萬3000名學童享用。

他說，113年台灣對日本出口鳳梨數量達1萬9373公噸，創下歷史新高，今天記者會選在從事農產品加工的綠園牧場舉行，也是向日本介紹台灣生產的高品質冷凍截切鳳梨，更具儲存運輸便利、供應期彈性及學校廚房使用方便等優勢，更盼透過合作計畫，加強台日城市間文化交流，下一代更相互友好。

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坪井勇樹表示，台灣得天獨厚環境孕育優質鳳梨，在日本是相當受歡迎水果，希望合作計畫能持續進行，讓台灣鳳梨帶給更多日本孩子健康及幸福感。

黃偉哲說，此次選擇台南鳳梨成為日本校園營養午餐食材，讓日本學童品嚐到優質台南果品，形成口碑並扎根校園，進而推廣至超市，而且這次有5個日本市町參與採購，雙方以物產交流為契機，可進一步拓展國際城市交流。（編輯：戴光育）1140505