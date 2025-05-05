陽信盃青少棒蘇敬恩攻守有亮點 盼能出國比賽

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）陽信銀行盃全國青少棒賽台北市此次帶3名國一球員磨練，總教練鄭凱名點名蘇敬恩打擊、守備表現令人驚豔；蘇敬恩對守備有信心，欣賞日式守備，也希望能拚出國比賽機會。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽是美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13至14歲組）青少棒賽國內選拔賽，台北市今天敗部與桃園市隊交手，以9比6搶勝、敗部保住生機。

台北市隊此次以長安國中為主體，加入大理、重慶球員組成聯隊，其中有3名一年級球員分別是艾太郎、吳睿恩和蘇敬恩，總教練鄭凱名點名蘇敬恩表現好，有把握住先發機會，無論在內野守備、打擊都有發揮。

蘇敬恩表示，一年級跟著聯隊比賽沒有壓力，有學長扛住，原本在母隊守游擊比較多，此次比賽則多守二壘，對於游擊的接球判斷有信心，但也笑說這次守二壘反而覺得傳球感覺更好。

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蘇敬恩自評目前為止各方面表現都不錯，兩度與桃園市碰頭打到比賽後半段都很緊張，透過多喊聲增加信心，相信自己有辦法克服壓力，也希望可以有機會打下冠軍、出國比賽；蘇敬恩今天與桃園比賽2打數敲出1支安打。

蘇敬恩從大班開始接觸棒球，會開始對棒球產生興趣是因為跟著阿公一起看日本職棒，欣賞日職球員源田壯亮、宗山壘，喜歡日式守備。（編輯：李亨山）1140505