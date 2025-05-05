加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄仁武區義大二路開放通車 增通行便利性

2025/5/5 15:19（5/5 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市仁武區義大二路歷經2年施工，改善工程於民國114年5月完工，開放通行後，盼提高周邊觀光商圈及學區通行便利性。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月5日
高雄市仁武區義大二路歷經2年施工，改善工程於民國114年5月完工，開放通行後，盼提高周邊觀光商圈及學區通行便利性。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市仁武區義大二路是通往大社、大樹區的要徑，也是義守大學校區主要聯外道路之一，市府工務局新工處今天表示，歷經2年施工，義大二路改善工程於今年5月完工。

義大二路曾於民國100年颱風帶來豪雨時，導致部份路面下陷，當時先以預力地錨對拉支撐擋土牆工法，加速搶通。但因地錨非長期性措施，110年8月又發現義大二路路面產生縱向裂縫及車轍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因此，工務局籌措經費規劃改善道路基底層，路型及排水系統優化。改善工程寬約22公尺、長約320公尺，於112年8月啟動，由於義大二路交通量大，地下管線複雜，工程採多階段半半施工，避免影響交通。

工務局新建工程處今天透過新聞稿表示，歷經2年施工，義大二路改善工程於今年5月完工，開放通行後，提高周邊觀光商圈及學區通行便利性，並健全防（救）災道路網絡，增加救援機動與時效性。（編輯：李淑華）1140505

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：