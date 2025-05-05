陽信盃青少棒北市勝桃園 艾太郎投打俱佳最速135公里

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）陽信銀行盃全國青少棒賽台北市敗部再與桃園市碰頭成功復仇，北市「洋將」艾太郎投打有表現，先發最速135公里、也有長打表現，率隊以9比6搶勝，總教練鄭凱名看好艾太郎潛力。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽是美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13至14歲組）青少棒賽國內選拔賽，台北市此次以長安國中為主體，加入大理、重慶國中球員組聯隊，集訓1天就開始比賽，持續磨合默契。

北市2日與桃園鏖戰至延長賽9局、1分差吞敗，今天敗部再度碰頭，派出艾太郎擔任先發投手、打6棒，艾太郎投2局被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉4分（1分責失分），最快球速約135公里。

打擊方面球隊1比0領先時，艾太郎敲出三壘打、一棒送回3分，幫助球隊拉開領先差距，再靠著隊友安打跑回球隊第5分。

北市2局上再添4分，順利拿下比賽勝利，勝投算在後援投手李承恩身上，投5局失2分（1分責失分），北市敗部保住生機。

北市總教練鄭凱名表示，前一場與桃園交手有機會但沒有贏，勉勵球員敗部多打1場沒關係，面對數一數二的青少棒強隊桃園，珍惜對戰機會，雖然交手壓力都很大，但也讓球員學到很多，同時也感謝學校的支持、北市各少棒隊教練培養出這麼多好手。

艾太郎具美日血統、身材突出，國一身高174分，鄭凱名表示，艾太郎升上國中有先休息一段時間沒投球，具有不錯球速優勢，打擊風格美式、全力揮棒有力量，升上二年級後預期將扛起中心棒次。

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艾太郎自評投球表現不算好、控球不好，打擊比投球表現「好一點點」，首打席有長打，但第2個打席沒把握好攻擊的球，目前投打都有練，投球除了曲球、滑球，也多練變速球，希望豐富球路，但還是比較喜歡打擊。

此次聯隊中僅有3名一年級球員，艾太郎認為，一年級是最沒有壓力的時候，壓力都在學長身上，也希望好好把握機會表現。（編輯：李亨山）1140505