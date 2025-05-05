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暴洪侵襲彼特拉古城 約旦當局急撤近1800名遊客

2025/5/5 12:52
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（中央社安曼4日綜合外電報導）約旦官員告訴國營電視台，當局今天從遭受洪水侵襲的古城彼特拉（Petra）疏散了近1800名遊客。

法新社報導，約旦國營電視台Al-Mamlaka TV引述地方官員穆哈丁（Yazan Mohadin）的話說：「暴洪襲擊考古遺址後，救援團隊從彼特拉古城疏散了上千名遊客。」

他說：「今天造訪此處的遊客人數達到1785人，民防團隊已疏散其中大多數遊客。」他補充說，沒有人員傷亡。

約旦氣象當局發布一段影片，畫面可見暴洪侵襲這座古城。

影片顯示，遊客撤離前聚集在卡茲尼神殿（The Treasury）入口處；卡茲尼神殿是彼特拉最具代表性的陵墓之一。

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隨著這個地區的降雨和風暴日益頻繁，過去也曾出現類似的疏散行動。

彼特拉古城以在玫瑰色峭壁鑿刻而成的壯麗神廟聞名，是聯合國世界遺產（UN World Heritage site）之一。它在2007年一項網路票選中，被評選為世界新七大奇觀（New Seven Wonders of the World）之一。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1140505

#聯合國
#約旦
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