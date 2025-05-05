永康街假日漫步將試辦 蔣萬安走訪里長促周全

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台北市長蔣萬安今天表示，「永康街人本城市假日漫步區」試辦將啟動，打造自在安全步行空間，他幾次拜會里長、商圈理事長了解意見後做調整，包含加強垃圾清運等。

國際知名度已打開的永康商圈，台北市交通局10日起將試辦「永康街人本城市假日漫步區」1個月，期間每週六、日下午2時到晚上8時禁止一般車輛進入，打造成爲優質假日漫步體驗商圈。

蔣萬安在臉書（Facebook）發文指出，永康街假日漫步區，里長擔心人潮增加、垃圾量會增。他已請環保局加強垃圾清運、增設垃圾桶，並推動垃圾減量與環境維護。

在交通動線方面，蔣萬安表示，除加強義交與警分局的教育訓練，他還召集交通局、商業處等單位就不同情境沙盤推演，以確保平日、假日能維持人流與車流順暢。

蔣萬安今天出席「114年度市長與里長有約－大安區」會議，會前接受媒體聯訪表示，不管是到日本、歐洲或國際城市，都可看見提供行人安全、舒適、自在步行的徒步區，所以在永康街試辦假日漫步區，他幾次拜訪里長、商圈理事長了解意見，好讓市府做調整。

他指出，為降低試辦假日漫步區對當地居民的生活造成影響，有核發汽機車的通行證給居民使用，包括救護車、消防車、復康巴士等有緊急通行需求，都是可以通行的。

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蔣萬安表示，試辦過程，每一週都會進行檢討，希望一次比一次更順利。

台北市交通局1日指出，北捷在捷運中山站商圈試辦過類似作法，目前評估是否要正式執行；都市發展局辦理過西門、迪化徒步區，但徒步區的設置需依台北市徒步區闢建及管理維護辦法相關規定辦理，若要正式執行，須依此辦法作業。（編輯：戴光育）1140505