美科學家不滿川普醞釀出走 法國歐盟想吸收

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩今天在巴黎舉行一場大會，意在吸引不滿美國總統川普政策而有意轉戰歐洲的美國科研人員。

法新社報導。歐盟執委會相關專員、科學家以及歐盟各國國內負責科研的部會首長，在會中討論財政誘因等議題，以吸引大西洋彼岸心生不滿的美國科學家。

由索邦大學（Sorbonne university）主辦的這場大會名為「科研選歐洲」（Choose Europe for Science）。馬克宏和范德賴恩（Ursula von der Leyen）在閉幕式發表演說。

在川普治下，美國的大學與研究機構面臨的政治與財務壓力越來越大，包括聯邦政府威脅大幅刪減補助經費。

研究計畫面臨關門，數以萬計聯邦職員遭解雇，外籍生則擔心因政治觀點而被驅逐出境。

馬克宏辦公室一名官員表示，歐盟希望為研究人員提供不同選擇，同時「捍衛我們的戰略利益並促進普世思想的願景」。

馬克宏上個月已對外招手，特別是盼美國研究人員「選擇法國」。他宣布一項補助計畫，協助大學與其它研究機構承擔引進外國科學家到法國的費用。

法國南部的艾克斯馬賽大學（Aix Marseille University）在更早之前也表示，自今年3月宣布向受到經費刪減影響的美國科學家敞開大門後，校方的「科研避風港」（Safe Place for Science）計畫已收到許多申請。

法國國家科學研究中心（CNRS）上週也推出新措施，盼吸引工作受威脅的外國研究人員與在海外工作的法國研究人員返法。研究中心主席裴狄特（Antoine Petit）表示，其中一些研究人員「不想在川普治下的美國生活與育養小孩」。

然而專家圈認為表示，儘管歐盟各國能拿出具競爭力的研究基礎設施與高品質生活，但研究資金與報酬仍都遠不如美國目前的水準。

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裴狄特上週表示，若將歐洲較低的教育與醫療成本，以及更優渥的社會福利納入考量，就會覺得差距不至於那麼明顯。

馬克宏辦公室表示，法國和歐盟正鎖定多個特定領域的研究人員，包括健康、氣候、生物多樣性、人工智慧與太空。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140505