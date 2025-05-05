美籍婦人隻身訪台求救無門 萬華警協助訂機票

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）一名85歲美國籍婦人對台北龍山寺心生嚮往，近日隻身來台觀光，因臨時要前往馬來西亞但手機操作發生問題無法訂機票，向萬華警分局求助後終於找到旅行社協助，順利購得機票。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，85歲美國籍女遊客1日上午11時許到龍山派出所尋求協助，員警林祐霆和她進行英語初步溝通，得知婦人因家庭成員過世，急需預訂2日機票飛往馬來西亞，手機操作卻發生問題。

據調查了解，美籍婦人現居美國舊金山，即便年事已高且需拄拐杖行走，仍經常隻身探索世界。由於婦人曾在中國城教導華人英文，當時偶然聽聞龍山寺頗具盛名，自此心生嚮往而來台觀光。

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美籍婦人在台旅遊期間，接獲家人過世訊息，使用手機訂機票卻發生狀況，又因語言關係無法獲得旅館人員協助，投宿地點周邊也沒有旅行社，致電航空公司專線也無人接聽，才靈機一動尋求警方協助。

警方表示，萬華分局外事巡官蔡勝宇提供相關指引，引導美籍婦人前往台北車站1樓大廳尋求相關旅行社的專業協助，終於順利購得機票，她事後也透過電子郵件再次感謝警方的耐心及慷慨協助。（編輯：蕭博文）1140505