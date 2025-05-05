葉元之罷團2階送件 新北選委會初步清點零剔除

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）罷免中國國民黨籍立委葉元之團隊今天送交3萬2236份第2階段連署書，經2小時45分初步清點後，新北選委會表示未剔除，預計花5個工作天建檔造冊，並將連署人名冊送戶政查對。

罷團「板橋大刪元」上午將連署書送交新北市選舉委員會，領銜人史書華表示，完成3萬6000份連署書收件，經造冊小組嚴格篩選，總造冊件數為3萬2236份。

新北市選舉委員會從上午9時20分開始清點，中午12時5分完成清點後，將連署書裝箱送至儲藏室上封條。

新北選委會副總幹事黃堯章受訪時說，新北第7選舉區選舉人人數為23萬3122人，連署人數門檻為原選舉區選舉人總數10%以上，即2萬3313份。

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黃堯章表示，受理罷免團體送件3萬2236份連署書，經過清點未剔除，過程中一度因號碼編排錯誤少1件，出現跳號，現場換上備用連署書；未來5個工作天將建檔造冊，並將連署人名冊送至戶政機關查對是否符合資格。

黃堯章說明，收到罷免連署人名冊後，將於40天內完成查對，並將查對結果函報中央選委會，由中選會宣告罷免案是否成立；若不足規定人數，可於10天內再行補提。若罷免案宣告成立，將於20天至60天內舉行投票，投票日期由中選會訂定。（編輯：黃名璽）1140505