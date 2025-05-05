冷氣排水若污染環境 高市府：最多可開罰6000元

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（中央社記者張已亷高雄5日電）夏季氣溫升高，民眾使用冷氣機頻率增加，高雄市環保局表示，若冷氣機排水未妥善銜接排水設施而污染環境，可依廢清法處1200元至6000元不等罰鍰，籲民眾儘早檢查與維修。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，冷氣機滴水問題為集合式住宅常見公害陳情案件，依統計顯示，高雄市民國112年共接獲1844件滴水陳情案件，查證屬實並裁處53件；113年陳情案件增加至2476件，裁處59件；114年截至目前已接獲93件相關陳情案件。另外，112年迄今總裁處金額約新台幣15萬元。

環保局表示，高樓層滴水經常影響樓下住戶權益，易引發社區糾紛，建議民眾可加裝冷氣排水軟管將水引導至排水口，或使用滴水回收桶妥善收集滴水，若冷氣機型過於老舊，可考慮汰舊換新，提升冷房效率、節能省電並避免鄰里糾紛。

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環保局指出，及早檢修冷氣設備能提升使用效能與節能表現，定期檢查排水管路是否暢通，也有助延長冷氣設備使用壽命，並避免因滴水受罰及維護社區和諧與居住品質。

環保局提醒，依據廢棄物清理法相關規定，若冷氣機排水未妥善銜接排水設施，造成污染環境情況，經勸導後7天內仍未改善者，將可處1200元至6000元不等罰鍰。民眾若發現冷氣機滴水污染情形，可撥打1999市政專線或環保局公害陳情專線「07-7317600」通報，共同守護宜居環境。（編輯：戴光育）1140505