新北議會藍籲虐童致死處死刑 綠批轉移大罷免焦點

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市議會國民黨團今天舉行反廢死記者會，籲修法虐童致死處無期徒刑或死刑；民進黨團稱絕不會寬恕任何虐童的行為，批評國民黨是用家屬心中的傷痛，試圖轉移大罷免的焦點。

國民黨新北市黨部主委黃志雄和新北市議會國民黨團書書記長王威元，今天和黨籍議員林國春、劉美芳、洪佳君、陳家琪、黃心華一起召開記者會。黃志雄強調捍衛公理正義、反廢死立場，並表示，立法院國民黨團多年來一直積極希望能夠修法加重虐童刑責。

他表示，看到虐童加害人遭輕判或逍遙法外時，國民黨都感到痛心。可是民進黨卻在消費「剴剴」案，作政治操作。因此，國民黨呼籲政府應看到有許多民眾都是支持虐童致死加重刑責，甚至是處以死刑的修法。

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民進黨團對此發布新聞稿表示，民進黨一直以來都與兒少站在同一陣線，絕不會寬恕任何虐童的行為，更不會把兒少當作政治議題操作。總統賴清德也多次表示，台灣現在沒有廢死，廢死需要高度的社會共識。

民進黨團強調，現在各地罷免藍委的行動正如火如荼的進行中，但此時國民黨卻推出反廢死公投，企圖轉移焦點，而以目前的刑法相關的死刑仍然存在，因此民進黨新北黨團鄭重呼籲國民黨應該以民生經濟為重，不要倒行逆施強推不存在的公投，不然不僅無法消滅民眾的怒火，反而會讓人民更堅定地站出來參與罷免活動。（編輯：方沛清）1140401