泰國空污嚴重 總理促各部會速檢視法規以利解決

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國空氣污染問題日益嚴重且備受關注，總理賽塔今天要求相關部會加快腳步檢視主管業務有關法律條文，並要求部會首長造訪空污嚴重地區，須想辦法幫民眾解決問題。

泰國空污問題備受關注，尤其泰北地區空污問題一年比一年嚴重，來自清邁大學的師生和居民約1700多人日前向清邁行政法院提起訴訟，主張總理和國家環境委員會（National Environment Commission ）沒有好好處理空污問題，導致他們平均減少5年壽命。

清邁行政法院1月19日做出判決，要求總理和國家環境委員會在90天內提出解決泰北空污問題的緊急計畫，並在未來提出短期和長期解決計畫。

總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）今天表示，總理賽塔（Srettha Thavosin）在今天內閣會議前表示政府嚴肅看待PM2.5的空污問題，指示各部會檢視主管業務相關法律和規定是否有需要修正的地方，加快腳步向內閣會議提出。賽塔並指派副總理宋薩（Somsak Thepsutin）擔任協調人。

賽塔指出，政府除了執行法律，也和鄰國協調，因此有些地區的狀況已經改善，但仍有許多地方空氣污染狀況還是嚴重，因此他要求相關部會首長到各地區查看狀況，並盡力幫民眾解決問題。

泰北每年2月到3月開始空氣污染的狀況會持續1到2個月，去年4月7日清邁的PM2.5甚至達到全世界第一糟榚，清邁府尹緊急宣布公務員可以在家工作。

泰國公共衛生部指出，空氣污染原因包括PM2.5粉塵、森林山火及焚燒農田廢棄物等。2月到4月左右時節是泰國北部及鄰近邊境寮國和緬甸農民燒山的高峰期。

根據清邁法院判決，清邁大學醫學院數據顯示，2018年以來越來越多人因為PM2.5的問題而生病，但前總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）和國家環境委員會從2017年以來都沒有召開緊急會議處理空污問題。

賽塔去年9月上任後把空污問題列為國家級議程，並提出乾淨空氣法草案（Clean Air Act），1月17日剛在國會眾議院通過一讀。（編輯：陳惠珍）1130130