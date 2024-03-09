鄭宗哲熱身賽維持手感 2打數敲1安打擊率回3成

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲在大聯盟春訓熱身賽維持手感，今天先發出賽攻守都有好表現，2打數敲出1支安打、打擊率回到3成，海盜隊終場以6比3擊敗雙城隊。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽匹茲堡海盜隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守二壘。

鄭宗哲3局下1人出局後從雙城隊先發投手瓦蘭德（Louie Varland）手中敲出投手方向內野安打，但隊友沒有延續攻勢、海盜隊沒有攻下分數，5局下則是吞下三振，7局上攻守交換時退場休息。

鄭宗哲今天總計2打數敲出1支安打，還在4局上接殺飛球後自踩壘包、獨立完成雙殺，目前截止今年春訓熱身賽總計11場出賽，共16打數敲出5支安打，包括2發全壘打，打擊率3成13。

海盜隊4局下靠著海斯（Ke'Bryan Hayes）陽春砲先馳得點，雙城隊5局上拉那奇（Trevor Larnach）敲出追平比數陽春砲，海盜隊麥卡臣（Andrew McCutchen）6局下再敲超前比數陽春砲。

雙城隊7局上靠著接連3支安打攻下2分、超前比數，7局下海盜隊再靠著狄雷（Jason Delay）適時安打扳平戰局。

8局下海盜隊再起攻勢，靠著接連3支安打串連、對方投手暴投先攻下2分，1人出局、壘上有人時，藍姆（Jake Lamb）補上安打，送回團隊第6分，海盜順利搶勝。（編輯：龍柏安）（編輯：龍柏安）1130309