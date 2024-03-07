陳聖平大聯盟春訓初登場敲雙安 感謝丘昌榮調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）23歲的陳聖平旅美進入第4個球季，上週支援大聯盟春訓，初次登場就敲2支安打。他說，感謝富邦悍將教練丘昌榮、高國輝協助。

陳聖平在亞利桑那州參與小聯盟的季前訓練，今天在練球結束後接受視訊訪問；談到2月28日以支援角色參加大聯盟熱身賽，替補上場2打數敲2支安打，包括二壘安打。

陳聖平旅美進入第4個球季，最高層級小聯盟2A，今年春訓是他第一次參與大聯盟熱身賽。

他回顧上場之前，亞利桑那響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）問「會不會緊張」，陳聖平回答「不會緊張」。總教練鼓勵他：「很好，盡情表現，好好去玩。」

陳聖平回憶「很幸運我兩次打擊都有把握住」。他先在8局上敲出左外野方向的二壘安打，9局上再度打擊又敲一壘安打。兩次都是第一球出手。

小聯盟春訓在基地的副球場比賽，沒有太多觀眾；陳聖平今年把握機會，以支援的身分參與大聯盟熱身賽，站上春訓基地的主球場，在觀眾面前展示打擊實力。

除了觀眾，令他興奮的是跟大聯盟球員同場比賽。他說，能站上大聯盟春訓球場，興奮感覺大於緊張，「最大的不同是，跟這些大聯盟球員在場上一起比賽，這是平常在小聯盟不會遇到的」。

陳聖平這個休季的訓練方式有所改變。他過去休季，僅維持體能和重量訓練，一直到春訓報到前一個月才開始技術練習；今年陳聖平在休季期間，參與亞錦賽也跟台灣職棒隊富邦悍將一起練球，保持球技訓練。

陳聖平感謝悍將教練丘昌榮、高國輝。他說：「丘哥跟我分享打擊的觀念和新的資訊，幫助我提升擊球的掌握度。不像之前，明明看到球來了，要揮棒卻沒有辦法掌握，現在確實擊中球的機率提升了。」

台灣好手陳聖平效力美國職棒亞利桑那響尾蛇小聯盟，今年進入第4個球季，他靠著與隊友聊天，融入球隊並強化英語的聽說能力。圖為陳聖平（右）與隊友杜拉齊歐。（陳聖平提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年3月7日

旅美進入第4個球季，陳聖平說，在美國打職棒，學習到的課題就是「面對低潮如何調整心態」，尤其一個人在異地，不像在台灣隨時有親友可以聊聊；身為基督徒，他都靠著聽教會的詩歌，找到心靈的依靠。

這幾年在美國打拚，陳聖平身邊沒有翻譯，靠著跟隊友聊天，加強英語的聽說能力，一點一點融入球隊、交朋友。他經常在社群平台上分享與隊友的互動。

去年升上大聯盟的勞勒（Jordan Lawlar）、受邀大聯盟春訓的杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）都是陳聖平小聯盟同隊，平常一起哈拉聊天的好朋友。

同在響尾蛇體系的還有台灣投手林昱珉、捕手林家正，將與陳聖平在幾天之後投入小聯盟熱身賽，備戰新球季。陳聖平可望從2A出發，兼守內野二壘、三壘、游擊的多個守備位置，目標未來的這個球季朝向更高層級邁進。（編輯：陳承功）1130307