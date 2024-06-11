陳聖平遭美職響尾蛇隊釋出 將投入中職選秀
2024/6/11 22:48（6/11 23:20 更新）
（中央社記者謝靜雯桃園11日電）美國職業棒球亞利桑那響尾蛇隊（Arizona Diamondbacks）23歲野手陳聖平今天被球隊釋出，將投入今年中華職業棒球大聯盟選秀，牽動各隊選秀排序評估。
陳聖平經紀公司表示，陳聖平一直有想回台灣打球，經與球隊溝通並獲同意，將返台投入中職選秀。
陳聖平2019年加盟響尾蛇，生涯最高層級上到小聯盟（MiLB）2A，但據MiLB官網公告，陳聖平已遭釋出。
陳聖平本季在2A總計25場出賽，共82打數敲出15支安打，包括1發全壘打，打擊率1成83，目前MiLB生涯累計282場出賽，共敲出215支安打，包括17發全壘打，打擊率2成17。
本季2A出賽守過二壘、三壘與游擊的陳聖平有2022年U23世界盃棒球賽、2023年亞洲棒球錦標賽台灣隊國手資歷，先前就傳出有意投入中職選秀。（編輯：李明宗）1130611
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