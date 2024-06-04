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林盛恩新人聯盟猛打賞 打擊率衝上第2名

2024/6/4 13:58
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（中央社記者陳容琛台北4日電）台灣旅美辛辛那提紅人新人聯盟的內野手林盛恩，今天單場繳出3安「猛打賞」，外帶3分打點，讓打擊率衝上3成64，暫居聯盟第2名。

年僅18歲的林盛恩，去年6月正式加盟美國職棒紅人隊，並於球季尾聲赴美在新人聯盟出賽，累計9場出賽共28打數敲出6支安打，貢獻3分打點、跑出2次盜壘成功，甚至被大聯盟官網點出看好在今年有突破性成長。林盛恩日前也提到，本季目標是拚到高階1A。

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本季繳出火燙打擊成績的林盛恩，今天在新人聯盟對戰密爾瓦基釀酒人，以先發第4棒、指定打擊上陣，首打席在一壘有人情況下，掃出本季第4支三壘安打，第2打席揮出適時的一壘安打，並加碼跑出盜壘成功，第3打席擊出左外野高飛犧牲打，第4打席則再扛出左外野一壘安打。

總計林盛恩此役3打數3安打，掃回3分打點，另有1分得分，不僅幫助球隊以12比5獲勝，打擊率更一口氣衝上3成64，暫居聯盟第2名，僅次於洛杉磯道奇外野手梅沙（Jose Meza）的3成94。（編輯：張雅淨）1130604

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