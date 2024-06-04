玉山盃陽念希中繼飆150公里 桃園敗部勝雲林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北4日電）玉山盃青棒賽桃園市隊今天與雲林縣隊交手，桃園市隊開賽首局就搶下5分奠定勝基，陽念希中繼投2局無失分、飆速150公里，桃園以8比2搶勝，陽念希奪下勝投。

113年玉山盃青棒賽桃園市隊昨天不敵台南市隊落入敗部，今天敗部與雲林縣隊交手，桃園市隊開賽1局下就有攻勢，靠著觸身球保送、柯敬賢、張趙紘、江庭毅、胡振利接連安打攻勢串聯搶分，單局攻下5分、奠定勝基。

桃園市隊2局下再靠著接連3支安打攻下1分，3局下抓準對方投手控球有狀況，2人出局後靠著四壞保送、觸身球保送、四壞保送、暴投多跑回1分，6局下柯敬賢適時二壘打送回球隊第8分。

桃園市隊先發投手何樺投3局被敲出4支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分都非責失分，陽念希4局接手中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，奪下勝投。

桃園市隊6局過後投手張耀允登板投1.2局、哀宥宇登板投0.1局，都沒再失掉分數，替球隊守住勝利，桃園市隊敗部搶勝，明天將與花蓮縣隊交手。（編輯：張雅淨）1130604