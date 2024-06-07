柯敬賢備情蒐筆記玉山盃開轟 展現被美職看中價值

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽桃園市隊強打柯敬賢備妥「情蒐筆記」4強開轟，對新北市敲出3分砲展現價值，率隊以5比3搶勝晉級冠軍戰；柯敬賢將加盟美職道奇隊，合約總值約75萬美元。

113年玉山盃青棒賽桃園市隊4強與新北市隊交手，桃園市隊3局上靠著柯敬賢3分砲取得領先，5局打完兩隊3比3平手，6局桃園市靠著胡振利適時安打超前比數，全紹凱補上安打多添保險分，順利搶勝晉級冠軍戰。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，柯敬賢會被國外球團看到並不意外，他是有實力的打者，本來就有一棒開轟的能力，此次玉山盃前半段因為太想要求表現反而沒有發揮，今天的全壘打非常關鍵，「是最有價值的全壘打」。

柯敬賢表示，玉山盃前半段打不好，教練有提醒放輕鬆一點，把球打強勁就好，今天開轟打到那球就覺得有機會形成全壘打，應該是這幾場比賽打最扎實的一球。

113年玉山盃青棒賽7日桃園市隊4強與新北市隊交手，桃園市3局上靠著強打柯敬賢3分砲取得領先，圖為柯敬賢賽後秀出「情蒐筆記本」。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日

柯敬賢賽後也秀出「情蒐筆記本」，他表示，過去有習慣記錄自己的打擊表現，備戰4強戰昨天特別花時間情蒐新北市隊投手、做筆記，觀察投手不同好壞球數時的配球，今天開轟的那個打席，2好3壞球後抓直球打、收到不錯的效果。

柯敬賢將加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，預計17日舉行加盟記者會，據了解，合約總值約達75萬美元（約新台幣2421萬元）。

柯敬賢對自己的守備有信心，但自評打擊還要再加油，國外投手球速更快，希望加強揮棒速度、增加打擊爆發力和選球。（編輯：陳政偉）1130607