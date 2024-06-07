玉山盃青棒桃園4強擊敗新北 連6屆闖進冠軍戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽4強桃園與新北市搶碰，桃園市隊柯敬賢3局敲出3分砲，投手邱立璿後援3.2局穩守，讓桃園保住後半段追分機會，桃園6局上超前比數，以5比3搶勝、連6年闖進冠軍戰。

113年玉山盃青棒賽4強在天母棒球場舉行，桃園市隊3局上有攻勢，2人出局後靠著失誤、保送、柯敬賢一棒將球打出牆，3分砲幫助球隊取得領先。

新北市隊4局下追分，1人出局後張乙安敲安、蔡琞傑補上2分砲，許子謙、李安家、游承勳接連安打攻勢串聯送回追平分。

桃園市隊6局上周柏恩跑出內野安打，1人出局後張趙紘安打推進，胡振利、全紹凱接連安打，單局攻下2分、奠定勝基，球隊搶勝，胡振利為勝利打點。

桃園市隊此次預賽遇到台南市隊延長賽吞敗、落入敗部，桃園市隊總教練吳柏宏表示也謹惕球員，專注力要提升，輸掉比賽後球隊有密集加強練習，球員提早經歷失敗也是好事，可以讓他們更成長。

桃園市隊今天派出投手吳祉恩先發，總計投3.1局被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉2分，邱立璿後援投3.2局被敲出5支安打，投出3次三振、3次保送，失掉1分責失分，邱立璿為勝投。

吳柏宏表示，吳祉恩練習賽狀況不錯，球路不好打，投球姿勢有點偏4分之3出手，球橫移效果不錯，比賽前半段雖然投的跌跌撞撞，但都有守住，4局下被敲出全壘打後連投2個壞球，可能心情有受到影響，所以換上陣中比較穩定的投手邱立璿後援穩守。（編輯：陳政偉）1130607

113年玉山盃青棒賽4強桃園市與新北市7日強碰，桃園市派出投手吳祉恩（圖）先發，總計投3.1局被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉2分、無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日