邱立璿玉山盃後援勝率隊晉冠軍戰 自曝內心戲多

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽桃園市隊4強碰新北市隊，高二投手邱立璿後援3.2局穩守，率隊以5比3搶勝晉級冠軍戰；邱立璿被總教練評價場上沒有情緒起伏，他卻自曝「內心戲」其實很多。

113年玉山盃青棒賽4強桃園市隊今天與新北市隊交手，桃園市隊先發投手吳祉恩投3.1局失2分退場，邱立璿後援3.2局失1分、守住平手局面讓球隊有機會比賽後半段追分搶勝，邱立璿奪下勝投。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，邱立璿是陣中穩定的投手戰力，過去與新北市隊對戰次數也不多，這場比賽很關鍵，雙方派出的投手幾乎都是相對陌生的，都需要適應。

吳柏宏表示，邱立璿的優勢是控球，雖然今天主審好球帶比較窄，但主審好球帶也是比賽的一部分，邱立璿場上勇於對決，沒有太多的情緒起伏，就算有被上壘也不會看到太多情緒反應，屬於不會怯場的投手。

邱立璿賽後直呼：「好感動」，有感受到隊友們想要贏球的企圖心很強烈，大家這場比賽都表現的很好，今天上場捕手配什麼球就丟什麼，想辦法把球丟進好球帶，雖然今天控球不是很理想，但還是要想辦法。

邱立璿目前最快球速約145公里，除了直球外還有滑球、變速球、曲球和指叉球，他自評升上高中後進步最多的是變速球的準度。

聽到教練評價他場上沒有太多情緒反應，邱立璿笑說其實「內心戲」很多，有時候也會想著「會不會被打安打失分、會不會被換下來」，只是壓抑的很好、沒有展現出來。（編輯：吳協昌）1130607