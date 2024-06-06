林維恩實現旅美夢想 期待吃「沙子宸牌」滷肉飯

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）自平鎮高中畢業的18歲左投林維恩正式與美職奧克蘭運動家隊簽約，實現旅美夢想，目前運動家隊已有3名台將，林維恩今天笑說，非常期待去美國吃「沙子宸牌」滷肉飯。

談到萌生旅美夢的契機，林維恩今天表示，是在去年U18世界盃棒球賽期間，偶然有機會與美國隊球員聊天，「那時候就很喜歡他們那邊的球風，很自由的感覺。」

今天穿西裝出席加盟記者會，也讓林維恩直呼「好緊張」，他笑說：「第一次看到那麼多人，比U18還緊張。」

目前運動家隊已有莊陳仲敖、沙子宸及林維恩3名台將，林維恩笑說，有聽說「沙子宸牌」滷肉飯很好吃，很期待去美國後能吃到沙子宸做的滷肉飯。談到目前的英文程度，林維恩則指出，這陣子有一直在學習，已經可以自我介紹，「但有些比較難的可能還是需要翻譯幫忙。」

林維恩與運動家隊簽下總值135萬美元（約新台幣4350萬元）的合約，他承認看到數字時有點嚇到，「之前沒有想過會那麼多，謝謝球團的肯定。」

簽約金這麼高，是否也帶來壓力，對此林維恩則說：「壓力是還好，因為把自己做好就好。」他並期許自己到美國後可以再壯一點，並健康投完每一場比賽，不要落差太大。

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球速也是林維恩重要課題之一，目前球速約在93英里（約149.6公里）的他，目標是可以增加到95英里（約152.8公里），也希望變化球品質可以再提升。

今年應屆高中畢業的台灣好手掀起一波旅外潮，平鎮高中由林維恩打頭陣，野手柯敬賢將加盟美職道奇隊，另外左投黃錦豪也有望挑戰日本職棒。而且林維恩剛好是柯敬賢的表哥，林維恩表示，之後希望可以跟柯敬賢對決，也喊話同學們，「一起加油，頂峰相見。」（編輯：龍柏安）1130606