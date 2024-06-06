7年前單日熱投209球 運動家球探就注意到林維恩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）美職運動家隊今天為18歲左投林維恩舉辦加盟記者會，球探希斯洛普透露，其實在林維恩國小時就注意到他，是球探生涯15年以來看過最好的投手之一，是非常會贏球的投手。

18歲左投 林維恩 林維恩小檔案 身高體重：189公分／72公斤

生日：2005年11月04日

守備位置：投手

投打習慣：左投左打

事蹟： 2015年第七屆、2019年第九屆重光盃全國少棒錦標賽最有價值球員。

2019年陽明山盃全國三級棒球錦標賽（青少棒組）MVP。

2022年第七屆桃園盃全國四級棒球錦標賽（青棒組）投手獎、MVP。

2023年玉山盃全國青棒錦標賽 投手獎、最有價值球員、明星球員獎。

2023年參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽，是中華隊奪下亞軍的主力投手。 看更多 關閉 去年入選U18世界盃棒球賽台灣隊繳出好表現，今年自平鎮高中畢業後就與運動家隊簽約，簽下總值135萬美元（約新台幣4350萬元）合約，據了解其中簽約金超過110萬美元，成為台灣第9名合約破百萬美元的旅美球員。

美國職棒奧克蘭運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）今天在記者會上表示，「我工作看球15年以來，維恩是最好的投手之一，很會贏球，這是最重要的。」希斯洛普也勉勵林維恩，「希望你可以帶著這個態度、笑容及努力去美國，不管遇到什麼困難，我們都會在你旁邊。」

希斯洛普提到，第一次注意到林維恩這名選手是在2017年重光盃，「那時候因為他還很小，主要不是觀察他，但看到一個投手丟2場、而且都贏球，那時候很驚訝。」當時還在打少棒的林維恩於同一天在4強賽、冠軍戰登板，熱投209球，一度引起熱議。

希斯洛普指出，去年U18世界盃時已經大概知道林維恩的能力在哪裡，「但看到他在那種有壓力的大比賽中，很多觀眾在看，會讓你更信賴他的能力。」

希斯洛普認為，林維恩的變化球跟控球相當出色，而且個性「搞笑」很吃香，「因為到一個新的環境、新的文化，這樣的個性會讓人跟人之間比較好相處，他適應上一定不會有問題，真的是一個很好笑的人。」

談到接下來規劃，希斯洛普表示，林維恩應該能在6個星期以內拿到簽證，之後就正式赴美發展，「以他的能力一定會以先發投手養成。」此外希斯洛普提到，林維恩還沒畢業時，球團就有安排體能教練去平鎮協助，很早就開始相關規劃。（編輯：吳協昌）1130606

自平鎮高中畢業的18歲台灣棒球好手林維恩6日在台北出席加盟記者會，確定與美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家隊簽下總值135萬美元合約。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日