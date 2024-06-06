本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林維恩與運動家簽135萬美元合約 台將第9人破百萬

2024/6/6 14:27（6/6 15:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
剛從平鎮高中畢業的左投林維恩，6日出席加盟記者會，宣布將加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，運動家國際球探總監夏波（Steve Sharpe）（左）與美職運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）（右）替他穿上新球衣。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
剛從平鎮高中畢業的左投林維恩，6日出席加盟記者會，宣布將加盟美國職棒奧克蘭運動家隊，運動家國際球探總監夏波（Steve Sharpe）（左）與美職運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）（右）替他穿上新球衣。中央社記者徐肇昌攝 113年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北6日電）自平鎮高中畢業的18歲台灣棒球好手林維恩今天進行美職運動家隊加盟記者會，確定與奧克蘭運動家隊簽下總值135萬美元合約，成為史上第9名合約破百萬美元的台灣球員。

18歲左投林維恩

林維恩小檔案

身高體重：189公分／72公斤
生日：2005年11月04日
守備位置：投手
投打習慣：左投左打
事蹟：

  •     2015年第七屆、2019年第九屆重光盃全國少棒錦標賽最有價值球員。
  •     2019年陽明山盃全國三級棒球錦標賽（青少棒組）MVP。
  •     2022年第七屆桃園盃全國四級棒球錦標賽（青棒組）投手獎、MVP。
  •     2023年玉山盃全國青棒錦標賽 投手獎、最有價值球員、明星球員獎。
  •     2023年參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽，是中華隊奪下亞軍的主力投手。
看更多
關閉
去年入選U18世界盃棒球賽繳出好表現，有「小王維中」封號，當時不僅在對荷蘭、韓國隊時封鎖對手，冠軍戰對日本後援上場也成功壓制，穩定控球及強心臟受到運動家隊青睞。

林維恩自平鎮高中畢業後就確定加盟運動家隊，簽下總值135萬美元（約新台幣4350萬元）的合約，成為自曹錦輝、林子偉、王建民、曾仁和、羅錦龍、郭泓志、陳柏毓、林盛恩之後，台灣第9名合約破百萬美元的旅美球員。

由於棒球路上接受過許多人的幫助，林維恩也決定回饋母校，分別捐贈新台幣10萬元給桃園市龜山國小、捐15萬元給桃園市新明國中，捐20萬元給桃園市平鎮高中。

桃園市棒球總顧問張滄彬表示，「維恩這孩子練得很勤，一路走來很不容易，今天能夠獲得運動家隊的青睞也是我們桃園的驕傲，他有心捐贈回饋母校我也感到很欣慰。」（編輯：李亨山）1130606

#林維恩
#運動家隊
延伸閱讀
左投林維恩玉山盃好投MVP 被視為旅外潛力股U18世界盃林維恩先發好投 台灣6比0勝荷蘭林維恩最後一次U18世界盃輸球痛哭 心理技術都成長平鎮木棒聯賽亞軍 林維恩U18洗禮更成長拚旅外
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：