林維恩與運動家簽135萬美元合約 台將第9人破百萬

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）自平鎮高中畢業的18歲台灣棒球好手林維恩今天進行美職運動家隊加盟記者會，確定與奧克蘭運動家隊簽下總值135萬美元合約，成為史上第9名合約破百萬美元的台灣球員。

18歲左投 林維恩 林維恩小檔案 身高體重：189公分／72公斤

生日：2005年11月04日

守備位置：投手

投打習慣：左投左打

事蹟： 2015年第七屆、2019年第九屆重光盃全國少棒錦標賽最有價值球員。

2019年陽明山盃全國三級棒球錦標賽（青少棒組）MVP。

2022年第七屆桃園盃全國四級棒球錦標賽（青棒組）投手獎、MVP。

2023年玉山盃全國青棒錦標賽 投手獎、最有價值球員、明星球員獎。

2023年參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽，是中華隊奪下亞軍的主力投手。 看更多 關閉 去年入選U18世界盃棒球賽繳出好表現，有「小王維中」封號，當時不僅在對荷蘭、韓國隊時封鎖對手，冠軍戰對日本後援上場也成功壓制，穩定控球及強心臟受到運動家隊青睞。

林維恩自平鎮高中畢業後就確定加盟運動家隊，簽下總值135萬美元（約新台幣4350萬元）的合約，成為自曹錦輝、林子偉、王建民、曾仁和、羅錦龍、郭泓志、陳柏毓、林盛恩之後，台灣第9名合約破百萬美元的旅美球員。

由於棒球路上接受過許多人的幫助，林維恩也決定回饋母校，分別捐贈新台幣10萬元給桃園市龜山國小、捐15萬元給桃園市新明國中，捐20萬元給桃園市平鎮高中。

桃園市棒球總顧問張滄彬表示，「維恩這孩子練得很勤，一路走來很不容易，今天能夠獲得運動家隊的青睞也是我們桃園的驕傲，他有心捐贈回饋母校我也感到很欣慰。」（編輯：李亨山）1130606