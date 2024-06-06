台日混血好手徐翔聖與養樂多簽約 即將赴日發展

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）18歲台日混血棒球好手徐翔聖在去年日職育成選秀會上獲養樂多燕子隊第1指名，今年畢業後，徐翔聖今天正式與養樂多球團簽下育成合約，球團將於10日在日本為他舉辦記者會。

鶯歌工商畢業的台日混血投手徐翔聖，去年底在日職育成球員選秀會中獲東京養樂多燕子隊指名，成為準日職球員，畢業後與球隊完成簽約就能展開旅日生涯。去年養樂多隊為徐翔聖舉辦的記者會中，球團表示，希望今、明2年以養成為主，目標2026年可以上到一軍。

東京養樂多燕子球團宣布，今天在台北市與鶯歌工商投手徐翔聖（高橋翔聖）正式簽下育成合約，徐翔聖計畫9日抵達日本，養樂多球團會向日本職棒完成註冊後，於日本時間10日中午12時，於球團辦公室為他舉辦記者會。

因為媽媽是大阪人、為日職阪神虎隊球迷，徐翔聖先前曾透露，從小也是阪神虎迷，最欣賞的球員是阪神虎隊退役球員藤川球兒，不過之前徐翔聖的媽媽高橋可奈子在記者會時曾笑說，以後一定是會支持養樂多隊。（編輯：龍柏安）1130606